Batman'da otobüste yakalanan yabancı, sindirim sisteminde 35 parça eroinle tutuklandı - Son Dakika
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Batman'da otobüste yakalanan yabancı, sindirim sisteminde 35 parça eroinle tutuklandı

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Batman\'da otobüste yakalanan yabancı, sindirim sisteminde 35 parça eroinle tutuklandı
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Batman'da narkotik ekiplerinin şehir girişinde durdurduğu yolcu otobüsündeki yabancı uyruklu yolcunun sindirim sisteminde 35 parça halinde toplam 253,22 gram eroin ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklanan şüpheli cezaevine teslim edildi.

Batman'da polis ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, şehir girişinde durdurulan bir otobüsteki yabancı uyruklu yolcunun sindirim sisteminde 35 parça halinde toplam 253,22 gram eroin ele geçirildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, şehir girişinde bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu bir şahıs üzerinde yapılan kontrollerde, uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirildi. Şahsın hastanede yapılan kontrollerinde sindirim sisteminde 35 parça halinde toplam 253,22 gram eroin bulunduğu tespit edildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA
Narkotik Suçlar3. SayfaGüvenlikNarkotikBatmanGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da otobüste yakalanan yabancı, sindirim sisteminde 35 parça eroinle tutuklandı - Son Dakika
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