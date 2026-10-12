Batman'da park halindeki araç yangını mahalle sakinlerince tüpleriyle söndürüldü - Son Dakika
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Batman'da park halindeki araç yangını mahalle sakinlerince tüpleriyle söndürüldü

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Batman\'da park halindeki araç yangını mahalle sakinlerince tüpleriyle söndürüldü
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Batman'da 1711. Sokak'ta park halindeki araçta çıkan yangın, mahalle sakinlerinin yangın tüpleriyle müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

Batman'da park halindeki bir araçta çıkan yangın, mahalle sakinlerinin yangın tüpleriyle müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, 1711. Sokak'ta park halinde bulunan araç, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri, yangın tüpleriyle müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Batman'da park halindeki araç yangını mahalle sakinlerince tüpleriyle söndürüldü - Son Dakika
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