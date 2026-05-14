Batman\'da Park Halindeki Araçta Yangın

Batman'da park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler aracın büyük bölümünü sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında otomobil kısmen kullanılamaz hale gelirken, olayda yaralanan olmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BATMAN