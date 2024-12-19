Batman'da Uçurumda Kaza: 1 Ölü, 6 Yaralı

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Batman'da otomobil uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 6 yaralı

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin uçurumdan yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Batman'ın Sason ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Gürgenli yol ayrımından seyir halinde ilerleyen 34 DBA 431 plakalı otomobil, sürücüsü Latif Şahin'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri, jandarma ve güvenlik korucuları sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Gülsüm Kaplan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 6 kişi ise yaralandı.

Yaralılar Sason Devlet hastanesi ve Batman Eğitim Araştırma hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.