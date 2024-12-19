Batman'da Uçurumda Kaza: 1 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Batman'da Uçurumda Kaza: 1 Ölü, 6 Yaralı

Batman Sason'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil uçurumdan yuvarlandı, 1 kişi öldü.

19.12.2024 23:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da otomobil uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 6 yaralı

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin uçurumdan yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Batman'ın Sason ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Gürgenli yol ayrımından seyir halinde ilerleyen 34 DBA 431 plakalı otomobil, sürücüsü Latif Şahin'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri, jandarma ve güvenlik korucuları sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Gülsüm Kaplan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 6 kişi ise yaralandı.

Yaralılar Sason Devlet hastanesi ve Batman Eğitim Araştırma hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, İnceleme, Otomobil, 3-sayfa, Batman, Sason, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Batman'da Uçurumda Kaza: 1 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:42 Ahmet Davutoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan çağırırsa AK Parti’ye giderim Ahmet Davutoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan çağırırsa AK Parti'ye giderim
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
19:49 Erdoğan’dan Mısır’da çarpıcı Suriye mesajı Erdoğan'dan Mısır'da çarpıcı Suriye mesajı
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 00:15:25. #1.13#
SON DAKİKA: Batman'da Uçurumda Kaza: 1 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.