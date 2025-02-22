Batman'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
BATMAN - Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında şehir girişinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada,
332 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?