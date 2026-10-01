Batman'da yaya geçidinde 2 kişi yaralandı, biri ağır; kaza anı kameraya yansıdı - Son Dakika
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Batman'da yaya geçidinde 2 kişi yaralandı, biri ağır; kaza anı kameraya yansıdı

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Batman\'da yaya geçidinde 2 kişi yaralandı, biri ağır; kaza anı kameraya yansıdı
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Batman Fatih Mahallesi TPAO Bulvarı'ndaki yaya geçidinde dün akşam bir otomobilin çarptığı 2 kişiden biri ağır yaralandı. Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri, otomobilin yayalara çarpma anını ve sonrasındaki hareketliliği gösteriyor.

Batman'da yaya geçidinde araç çarpması sonucu biri ağır 2 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Fatih Mahallesi TPAO Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S. (27) idaresindeki otomobil, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan B.Y. (32) ve A.Y.'ye (60) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan yayalar yaralandı.

Kaza anı ise, çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin yayalara çarpma anı ve sonrasında yaşanan hareketlilik yer aldı.

Kaynak: İHA
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