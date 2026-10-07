Batman Gercüş\'te otomobil bahçeye daldı, 5 kişi yaralandı, 1\'i hastaneye sevk edildi

Batman'ın Gercüş ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bahçeye daldı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Gercüş ilçesine bağlı Kesiksu köyü mevkiinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki bahçeye girdi. Kazada araç içerisinde bulunan T.Y., M.Y., U.Y., A.Y. ve E.Y. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesine kaldırılırken, 1 yaralı ise Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı.