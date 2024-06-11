Batman'ın Sason ilçesinde otomobil takla attı: 5 yaralı

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Batman'ın Sason ilçesinde otomobilin takla atarak ters durduğu kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Yıldız Mahallesi'nde E.Ş. idaresindeki 47 AAV 916 plakalı otomobil, çay kenarı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak ters durdu. Kazada sürücü ile birlikte yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sason Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN