Battalgazi Belediyesi, Kar Yağışında Mahsur Kalan Aracı Kurtardı - Son Dakika
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Battalgazi Belediyesi, Kar Yağışında Mahsur Kalan Aracı Kurtardı

Battalgazi Belediyesi, Kar Yağışında Mahsur Kalan Aracı Kurtardı

Battalgazi Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle kaygan zemin sebebiyle kara saplanan bir aracı hızlı bir şekilde kurtararak yolu ulaşıma açtı. Ekipler, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu ve karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

08.02.2025 10:03  Güncelleme: 10:04
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Battalgazi Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışının etkili olduğu Çamurlu Mahallesi'nde kaygan zemin nedeniyle kontrolden çıkarak kara saplanan bir aracı kurtardı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle araç güvenli bir şekilde çekilerek yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kar yağışı nedeniyle sürüş güvenliğinin zorlaştığı bölgede bir araç, yol kenarında kara saplanarak mahsur kaldı. Araç sahibinin durumu bildirmesi üzerine Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı karla mücadele ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Ekipler, özel çekme araçlarıyla müdahale ederek mahsur kalan aracı güvenli bir şekilde çıkardı.

Belediyeden sürücülere uyarı

Battalgazi Belediyesi, yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgelerde sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Özellikle yüksek rakımlı mahallelerde kış lastiği kullanımının ve ani manevralardan kaçınmanın önemine dikkat çekilirken, yol güvenliğini sağlamak amacıyla belediye ekiplerinin sahada aktif olarak çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Karla mücadele 7/24 devam ediyor

Battalgazi Belediyesi, vatandaşların güvenli ulaşımı için 7/24 karla mücadele çalışmalarına devam ettiklerini duyurdu. Belediye ekipleri, ana arterler başta olmak üzere tüm mahalle yollarında tuzlama, küreme ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Battalgazi Belediyesi, Kar Yağışında Mahsur Kalan Aracı Kurtardı - Son Dakika

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