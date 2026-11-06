Bayburt İtfaiyesi jandarma ve sosyal hizmet personeline yangın eğitimi verdi

Bayburt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin kurumlara yönelik yangın güvenliği eğitimleri sürüyor. Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline yangınların önlenmesi ve müdahale yöntemleri konusunda eğitim verildi.

Eğitimlerde yangınların çıkış nedenleri, yangın anında yapılması gerekenler, doğru müdahale yöntemleri ve yangın söndürme ekipmanlarının kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı. Personellere ayrıca yangın sırasında can güvenliğinin korunması, müdahale öncesinde alınması gereken tedbirler anlatıldı.

Teorik anlatımın ardından gerçekleştirilen uygulamalı bölümde yangın söndürme ekipmanlarının kullanımı gösterildi. Personeller, olası bir yangın durumunda müdahalenin nasıl yapılacağı konusunda pratik bilgiler edindi.

Eğitimlerle kurum personelinin yangın tehlikesine karşı bilinçlendirilmesi, acil durumlarda doğru hareket etme ve ilk müdahaleyi güvenli şekilde gerçekleştirme konusunda bilgi sahibi olması amaçlanıyor.