Bayburt'ta 3 öğretmenin yaralandığı kaza kamerada

BAYBURT - Bayburt'ta otomobilin bahçeye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 öğretmen yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Bayburt merkez Zahit Mahallesi, Ayyıldız Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 06 FE 2466 plakalı araç sürücüsü Beden Eğitimi Öğretmeni G.K., dik yokuşu çıkmaya çalıştığı esnada vitesi ayarlayamadı. Bir anda direksiyon hakimiyetini kaybeden G.K'nin aracı geri geri gitmeye başladı ve yan tarafta bulunan evlerin bahçesine düştü. Demir korkulukları devirerek apartman bahçesine düşen aracı gören Ferhat Kaygusuz ve Berkay Coşkun isimli gençler, hurdaya dönen araç içerisinde sıkışan öğretmenleri sıkıştığı yerden çıkararak durumu 112'ye bildirdiler. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan G.K., Ç.K., ve O.P.B., isimli öğretmenler Bayburt Devlet Hastanesine götürüldü.

O anlara tanıklık eden ve sıkıştıkları yerden öğretmenleri arkadaşı Berkay Coşkun ile çıkaran Ferhat Kaygusuz isimli genç, "Araba ilk başta yukarı çıkamadı, vitesi geri taktı. Bir baktık araç geri geri gelmeye başladı. Tam yokuşun sonunda sürücü kontrolünü kaybetti, sonrada demir korkulukları aşarak geriye doğru aşağı düştük. Biz de ilk başta anlayamadık diğer tarafa düştü zannettik. Gördüğümüz gibi hemen yardıma koştuk. Araçtaki ablalar şok geçirmişti, kapıyı falan ilk başta biz de açamadık, sonradan açıldı. Biz de yardım ederek, ablaları araçtan çıkardık. Araçta 3 kadın vardı, biri vücudunu hissetmiyordu, diğer ikisinin durumu iyiydi" dedi.

Hastaneye kaldırılan, tedavileri devam eden öğretmenlerden Ç.K'nın vücudunda kırıklar meydana geldiği, ameliyata alındığı, diğer iki öğretmen G.K. ve O.P.B'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.