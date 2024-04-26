Bayburt'ta 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Bayburt'ta 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

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Bayburt'ta meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde, kırmızı aracın hatalı dönüş yapan araca sert bir şekilde çarptığı görüldü.

26.04.2024 02:09
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Bayburt'ta 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

BAYBURT - Bayburt'ta iki otomobilin çarpıştığı ve 4 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Bayburt merkez Tuzcuzade Mahallesi, Sıla Kent Konutları önünde meydana geldi. Kazada ikisi sürücü olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Camları, aynaları paramparça olan, kaput kısmı tamamen hurdaya dönen iki aracın karıştığı kaza ise etrafta bulunan iş yeri güvenlik kameralarına yansıdı.

Bayburt merkez Köprülü Kavşak yönüne seyir halinde bulunan 69 AG 003 plakalı otomobil, şehir merkezi istikametine gelen 69 AS 030 plakalı otomobile dönüş yaptığı esnada çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil etrafta marketin, evlerin bulunduğu yola devrildi. 69 AS 030 plakalı otomobil içerisinde bulunan 1'i sürücü 3 kişi, 69 AG 003 plakalı otomobildeki sürücü yaralandı.

Market çalışanlarının ve etraftan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Devrilen otomobilde sıkışan bir kişi ve diğer 2 yaralı araçtan çıkarıldı, sağlık ekiplerince yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı.

Yaralılar ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesine tedavileri yapılmak üzere götürüldü. Hurdaya dönen otomobil, olay yerine çağrılan çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

İş yeri güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde, anayoldan gelen 69 AG 003 plakalı kırmızı aracın, hatalı dönüş yapan 69 AS 030 plakalı araca sert bir şekilde çarptığı görüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bayburt'ta 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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