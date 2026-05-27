Bayburt'ta Bayram Güvenliği Sağlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bayburt'ta Bayram Güvenliği Sağlanıyor

Bayburt\'ta Bayram Güvenliği Sağlanıyor
27.05.2026 06:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'ta bayram süresince trafik ve asayiş ekipleri güvenlik önlemleri almakta.

Bayburt'ta vatandaşların huzur ve güven içinde bayram geçirebilmesi için trafik ve asayiş ekipleri sahada görev yapıyor.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğünce bayram tedbirleri kapsamında 15 trafik ekibi ve 61 trafik personelinin yanı sıra 15 asayiş ekibi ile 235 asayiş personeli görevlendirildi.

Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla radar, alkol, emniyet kemeri, motosiklet ve otogar denetimleri yapılırken, şehirlerarası otobüslerde yorgunluk ve mola kontrolleri de sürüyor. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), günübirlik kiralık ev ve oto kiralama denetimleri de bayram tedbirleri çerçevesinde devam ediyor.

Planlama kapsamında 20 radar, 40 alkol, 80 emniyet kemeri, 10 motosiklet, 10 otogar, 10 KGYS, 1 günübirlik kiralık ev, 1 oto kiralama ve 3 şehirlerarası sivil otobüs denetimi bulunuyor. Şehirlerarası otobüslerde ise 20 yorgunluk ve mola kontrolü yapılıyor.

Bayram yoğunluğunun yaşandığı canlı hayvan pazarında da bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Satış yapan besiciler ve vatandaşlar, hayvan hırsızlığı, dolandırıcılık ve sahte para olaylarına karşı uyarıldı.

Ekipler, bayram tatili boyunca trafik ve asayiş uygulamalarını kent genelinde sürdürecek. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Bayburt, Asayiş, Trafik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bayburt'ta Bayram Güvenliği Sağlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arabasında iki saat uyuyakaldı, görme yetisini yüzde 90 kaybetti Arabasında iki saat uyuyakaldı, görme yetisini yüzde 90 kaybetti
Darbedilen kadını kurtarmak isteyen 2 kardeş bıçaklandı Darbedilen kadını kurtarmak isteyen 2 kardeş bıçaklandı
Gölette kadın cesedi bulundu Rukiye’nin ölümündeki gizem görüntülerle daha da derinleşti Gölette kadın cesedi bulundu! Rukiye'nin ölümündeki gizem görüntülerle daha da derinleşti
Özgür Özel, genel başkanlık mührünü Süreyya Öneş Derici’ye emanet etti Özgür Özel, genel başkanlık mührünü Süreyya Öneş Derici'ye emanet etti
Trump’tan İran’a nükleer çağrı: Zenginleştirilmiş uranyum yok edilmeli Trump’tan İran’a nükleer çağrı: Zenginleştirilmiş uranyum yok edilmeli
Şili’de 6,9 büyüklüğünde deprem Tsunami açıklaması geldi Şili'de 6,9 büyüklüğünde deprem! Tsunami açıklaması geldi

06:40
Bahçeli’yi eleştiren gazeteciye MHP’den sert yanıt: Liderimiz ne yapacağını size mi soracaktı
Bahçeli'yi eleştiren gazeteciye MHP'den sert yanıt: Liderimiz ne yapacağını size mi soracaktı?
06:07
Bahçeli’den sağduyu çağrısı: CHP’de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti
Bahçeli'den sağduyu çağrısı: CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti
01:59
Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım
Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım
01:34
Tekirdağ’da Otomobil Yangını
Tekirdağ'da Otomobil Yangını
23:02
Kılıçdaroğlu, Özel’in grup başkanlığının iptali için TBMM’ye başvurdu
Kılıçdaroğlu, Özel'in grup başkanlığının iptali için TBMM'ye başvurdu
22:37
Gürcistan’da binlerce kişinin katılımıyla hükümet karşıtı gösteri düzenlendi
Gürcistan'da binlerce kişinin katılımıyla hükümet karşıtı gösteri düzenlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 07:05:27. #7.12#
SON DAKİKA: Bayburt'ta Bayram Güvenliği Sağlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.