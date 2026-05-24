Bayburt\'ta Bayramda Güvenlik Tedbirleri

Bayburt'ta Kurban Bayramı'nda uygulanacak güvenlik ve trafik tedbirleri, Vali Mustafa Eldivan başkanlığında düzenlenen Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda ele alındı.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, bayram süresince kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar görüşüldü. Toplantıya, emniyet, jandarma ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların güvenli şekilde seyahat edebilmesi, trafik yoğunluğunun kontrol altında tutulması ve asayişin sağlanması için alınan tedbirler üzerinde duruldu. Emniyet ve jandarma birimlerinin sahadaki hazırlıkları da toplantıda ele alındı.

Bayram süresince gerçekleştirilecek tedbirler çerçevesinde kent genelinde ekipler koordineli şekilde sahada olacak, özellikle ana güzergahlar, şehir giriş ve çıkışları ile yoğunluk yaşanabilecek noktalarda kontroller üst seviyede tutulacak. - BAYBURT