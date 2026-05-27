Bayburt\'ta Jandarma ve Polisle Bayramlaşma

Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında yol kontrol noktalarında görev yapan jandarma ve emniyet personeli ziyaret edilerek, bayramlaşıldı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, polis yol kontrol noktası ile jandarma yol kontrol noktasında görevli ekiplerle bir araya geldi. Bayram mesaisinde sahada bulunan personelle bayramlaşan Eldivan, vatandaşların huzur ve güvenliği için sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi alarak, ekiplere kolaylıklar diledi.

Ziyaretler sırasında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcularla da sohbet eden Eldivan, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayarak, güvenli yolculuklar temennisinde bulundu. - BAYBURT