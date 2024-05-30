Bayburt'ta bir kadın konut dokunulmazlığını ihlal ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu - Son Dakika
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Bayburt'ta bir kadın konut dokunulmazlığını ihlal ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu

Bayburt\'ta bir kadın konut dokunulmazlığını ihlal ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu

Bayburt'ta bir kadın, konut dokunulmazlığını ihlal ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu erkek şahıs ile uzlaşma sağladı. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma dosyası Uzlaştırma Bürosuna gönderildi. Uzlaştırmacılar tarafından yapılan görüşmeler sonucunda, kadın şikayetini geri çekmek için şüpheliye SMA hastası bir çocuğa bağış yapma şartı koydu. Şüpheli, 5 bin lira bağış yaparak ceza almaktan kurtuldu. Dosya mahkemeye intikal etmeden kapatıldı.

30.05.2024 13:06
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Bayburt'ta bir kadın konut dokunulmazlığını ihlal ettiği gerekçesiyle B.K. isimli erkek şahıstan şikayetçi oldu. Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosyada, S.K. mağdur kadın, şüpheli B.K. ile spinal müsküler atrofi (SMA) hastası çocuk için başlatılan yardım kampanyasına 5 bin lira bağış yapılması şartıyla uzlaştı.

Bayburt'ta tek başına yaşayan S.K. isimli kadın, evine B.K. isimli erkeğin gizlice girdiğini beyan ederek, şahıs hakkında şikayette bulundu. S.K'nın şikayeti üzerine B.K hakkında 'Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme' suçundan soruşturma başlatıldı.

Mağdur kadının şikayetini değerlendiren Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı, suçun uzlaşma kapsamına girdiği belirleyerek, dosyayı Uzlaştırma Bürosuna gönderdi.

Uzlaştırma Bürosunda görevli uzlaştırmacılar, taraflarla uzlaştırma şartlarını görüşmek için bir araya geldiler. Dosyanın uzlaştırmacısıyla yapılan görüşmelerde S.K, şikayetçi olduğu B.K ile SMA Tip 1 hastası bir çocuğa bağışta bulunması şartıyla uzlaşacağını bildirdi.

S.K'nın şartını kabul eden B.K, SMA Tip 1 hastası Cennet Su Ateş adına başlatılan kampanyaya 5 bin lira bağış yaparak, ceza almaktan kurtuldu. Edimli olarak uzlaşma sağlanan dosya ise, mahkemeye intikal etmeden kapatıldı.

Kamu yararı gözeten edimlerle çalışmalara aralıksız olarak devam ettiklerini bildiren Uzlaştırma Bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Asya Büşra Alim, uzlaştırmaya tabi dosyalarda önceliklerinin kamu yararı olduğunun altını çizerek, SMA hastası çocukları önemsediklerini belirtti. Uzlaşma sağlanan dosyalarda tarafların da SMA hastası çocuklara bağışta bulunmaları taraflar arasındaki husumeti bir nebze de olsun ortadan kaldırdığını kaydeden Savcı Alim, bu gibi edimlerle SMA hastası çocuklara nefes olunduğunu ifade etti. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Bayburt, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bayburt'ta bir kadın konut dokunulmazlığını ihlal ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayburt'ta bir kadın konut dokunulmazlığını ihlal ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu - Son Dakika
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