Bayburt\'ta taşıma merkezi okulların servis araçları trafik jandarmasınca denetlendi

Bayburt'ta taşıma merkezi okulların servis araçları trafik jandarmasınca denetlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt'ta taşıma merkezi okullardaki öğrencilerin güvenli ve sağlıklı ulaşımı için servis araçları denetlendi. İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması, araçların genel durumu, güvenlik standartları ve mevzuata uygunluğunu inceledi, çalışmaların süreceği belirtildi.
Bayburt'ta taşıma merkezi okullarda öğrenim gören öğrencilerin güvenli ve sağlıklı şekilde ulaşım hizmetlerinden yararlanabilmesi amacıyla servis araçları denetlendi.
Denetimlerde, servis araçlarının genel durumu, güvenlik standartları ve mevzuata uygunluğu İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması tarafından kontrol edildi. Öğrenci taşımacılığında kullanılan araçların taşıma şartlarına uygunluğu incelendi.
Öğrencilerin güvenli ulaşımının sağlanmasına yönelik denetim ve çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.
Kaynak: İHA
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