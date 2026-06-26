Bayburt\'ta Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

Bayburt Açık Ceza İnfaz Kurumunda, kurumlar arası koordinasyon ve acil müdahale sürecinin ölçülmesi amacıyla yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden habersiz olarak anons edilen yangın senaryosu üzerine ekipler harekete geçti. İhbarın ardından itfaiye ekipleri tam teçhizatla kısa sürede bölgeye ulaştı.

Senaryo gereği çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alanda güvenlik önlemi alarak söndürme çalışması yaptı. AFAD ekipleri ise mahsur kalan bir kişiyi bulunduğu yerden güvenli şekilde tahliye etti.

Sağlık ekipleri de yaralı ve dumandan etkilenen kişilere ilk müdahalelerde bulundu. Ekiplerin olay yerine ulaşma süresi, haberleşme düzeni ve birlikte çalışma kabiliyeti uygulamalı olarak test edildi.

Tatbikat, müdahale süreçlerinin eksiksiz tamamlanmasının ardından sona erdi. - BAYBURT