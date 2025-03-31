Bayram şekeri toplamak isteyen 5 yaşındaki Sinan, sulama kanalına düştü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bayram şekeri toplamak isteyen 5 yaşındaki Sinan, sulama kanalına düştü

Bayram şekeri toplamak isteyen 5 yaşındaki Sinan, sulama kanalına düştü

Aksaray'da bayram şekeri toplamak için dışarı çıkan 5 yaşındaki Sinan Yavaş, evlerine yakın olan sulama kanalına düştü. Su dolu kanalda kaybolan çocuk, 5 kilometre uzaklıktaki bir köyde cansız bedeni bulundu. Olay yerine sevk edilen jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri, çocuğun cansız bedenini sulama kanalından çıkardı. Otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edilen Yavaş, bugün toprağa verilecek.

31.03.2025 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da bayram şekeri toplamaya çıkan Sinan Yavaş (5), sulama kanalına düşerek öldü. Olay, dün saat 16.00 sıralarında, merkeze bağlı Çimeli köyünde yaşandı. Şeker toplamak için dışarı çıktığı iddia edilen Sinan Yavaş, evlerine yakın olan alandaki sulama kanalının yanından geçerken dengesini kaybedip düştü. Su dolu kanala düşen çocuk, akıntının kuvvetli olması nedeniyle kısa sürede kayboldu.

Bayram şekeri toplamak isteyen 5 yaşındaki çocuk sulama kanalına düşerek hayatını kaybetti

CANSIZ BEDENİ 5 KM UZAKLIKTAKİ BİR KÖYDE BULUNDU

Çocuğun kanala düştüğünü gören kişi, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri, sevk edildi. Kanalda arama çalışması başlatıldı. 5 kilometre uzaklıktaki Sapmaz köyünde, köylüler tarafından bulunan çocuğun boğulduğu saptandı. Ekiplerin sulama kanalından çıkardığı çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edilen Yavaş, bugün Somuncu Baba Külliyesi'nde kılınacak öğle namazı sonrası toprağa verilecek.

Kaynak: DHA

Jandarma, 3-sayfa, Aksaray, Güncel, Otopsi, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bayram şekeri toplamak isteyen 5 yaşındaki Sinan, sulama kanalına düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu’ndan Silivri’deki tutuklu siyasetçilere ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan Silivri'deki tutuklu siyasetçilere ziyaret
Beşiktaş’tan Galatasaray’a 8 yıl sonra cevap Beşiktaş'tan Galatasaray'a 8 yıl sonra cevap
Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu
Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam
Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu
Tonga’da 7.1 Büyüklüğünde Deprem Tonga'da 7.1 Büyüklüğünde Deprem
Ermenistan’dan Azerbaycan mevzilerine keşif uçuşu Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerine keşif uçuşu
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda rekor yolcu trafiği İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda rekor yolcu trafiği
Volkan Konak’ın bilinmeyen hayat hikayesi Volkan Konak'ın bilinmeyen hayat hikayesi;
MHP-DEM bayramlaşmasına “İmamoğlu“ atışması damga vurdu MHP-DEM bayramlaşmasına "İmamoğlu" atışması damga vurdu
Tarihte bir ilk MHP ve DEM Parti arasında bayramlaşma Tarihte bir ilk! MHP ve DEM Parti arasında bayramlaşma

10:32 Volkan Konak’ın bilinmeyen hayat hikayesi Volkan Konak'ın bilinmeyen hayat hikayesi;
10:18 MHP-DEM bayramlaşmasına “İmamoğlu“ atışması damga vurdu MHP-DEM bayramlaşmasına "İmamoğlu" atışması damga vurdu
09:34 Tarihte bir ilk MHP ve DEM Parti arasında bayramlaşma Tarihte bir ilk! MHP ve DEM Parti arasında bayramlaşma
07:40 Volkan Konak’ın vasiyeti ortaya çıktı Volkan Konak'ın vasiyeti ortaya çıktı
02:49 Volkan Konak’a sahnede 40 dakika boyunca kalp masajı yapılmış Volkan Konak'a sahnede 40 dakika boyunca kalp masajı yapılmış
18:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak terörü soygunu perdeleme çabasıdır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak terörü soygunu perdeleme çabasıdır
17:26 Trump, “Çok kızgınım“ dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı Trump, "Çok kızgınım" dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı
17:23 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda rekor yolcu trafiği İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda rekor yolcu trafiği
16:58 Ermenistan’dan Azerbaycan mevzilerine keşif uçuşu Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerine keşif uçuşu
16:47 Tonga’da 7.1 Büyüklüğünde Deprem Tonga'da 7.1 Büyüklüğünde Deprem
16:32 Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu
16:04 Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam
15:44 Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu
15:10 Beşiktaş’tan Galatasaray’a 8 yıl sonra cevap Beşiktaş'tan Galatasaray'a 8 yıl sonra cevap
15:09 Kılıçdaroğlu’ndan Silivri’deki tutuklu siyasetçilere ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan Silivri'deki tutuklu siyasetçilere ziyaret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2025 11:21:24. #7.13#
SON DAKİKA: Bayram şekeri toplamak isteyen 5 yaşındaki Sinan, sulama kanalına düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement