Bayrampaşa Belediyesi'nde yangın paniği: 4 kişi dumandan etkilendi
Bayrampaşa Belediye Binası'nda çıkan yangın sonucunda 4 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, sağlık ekipleri olay yerinde müdahalede bulundu. Yangın sonucunda binada hasar meydana geldi. Bayrampaşa Belediyesi ise yangınla ilgili açıklama yaparak, nedenin itfaiyenin çalışmasıyla belirleneceğini belirtti.
03.01.2024 - 23:14,
Güncelleme: 23:17
Bayrampaşa Belediye binasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaynak: İHA