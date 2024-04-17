Bayrampaşa'da otomatik tüfek ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Bayrampaşa'da otomatik tüfek ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

Bayrampaşa\'da otomatik tüfek ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

Bayrampaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uzun namlulu silah ve ruhsatsız silah bulunduran şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Oktay T.'nin iş yerinde yapılan baskında otomatik tüfek, boş şarjör ve dolu fişekler ele geçirildi. Oktay T. gözaltına alındı ve suç kaydı bulunan şüpheli adliyeye sevk edildi.

17.04.2024 09:56  Güncelleme: 09:58
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Bayrampaşa'da bir işyerine yapılan baskında otomatik tüfek ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Bayrampaşa Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler uzun namlulu silah ve ruhsatız silah bulunduran şahıslara yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar kapsamında Oktay T.'nin (30) hafif makinalı silah bulundurduğu yönünde bilgi alan ekipler harekete geçti. Şüphelinin, Kocatepe Mahallesi Mega Center Kuru Gıda Hali içerindeki iş yerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan, otomatik tüfek ile bu tüfeğe takılı boş şarjör ve ayrıca 16 adet dolu fişek ele geçirildi. Oktay T. gözaltına alındı. 9 adet suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli, polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bayrampaşa'da otomatik tüfek ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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