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Bayrampaşa'da Sanayi Sitesinde Çıkan Yangınlar Sonucunda 5 İşçi Kurtarıldı - Son Dakika
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Bayrampaşa'da Sanayi Sitesinde Çıkan Yangınlar Sonucunda 5 İşçi Kurtarıldı

Bayrampaşa'da bulunan bir sanayi sitesinde meydana gelen iki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İlk yangın tahta palet üretimi yapılan bir yerde çıktı ve kısa sürede kontrol altına alındı. Ancak aynı sanayi sitesinde bulunan bir kolonya atölyesinde çıkan ikinci yangın diğer dükkanlara sıçradı. Ekipler, binada mahsur kalan 5 işçiyi kurtarırken, yangın 1 saat süren çalışma sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bayrampaşa\'da Sanayi Sitesinde Çıkan Yangınlar Sonucunda 5 İşçi Kurtarıldı
13.01.2024 - 19:35,  Güncelleme: 19:37
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Bayrampaşa'da aynı sanayi sitesi içinde art arda çıkan iki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İkinci yangında binada mahsur kalan 5 işçiyi ekipler kurtarırken, çok sayıda dükkan zarar gördü.

Yangın, saat 17.00'da Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesi içinde çıktı. Edinilen bilgiye göre ilk yangın, D Blok'ta bulunan tahta palet üretimi yapan yerde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Yangının çıktığını görenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler palet üretimi yapılan alandaki yangını kısa sürede söndürdükten sonra aynı sanayi sitesi içinde A Blok'taki kolonya atölyesinden yangın çıktığı ihbarını aldı. Kolonya atölyesi önündeki yangın kısa süre içinde diğer dükkanlara sıçradı. Ekipler, binada mahsur kalan 5 işçiyi kurtarırken, yangın 1 saat süren çalışma sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü.

"Kendimi zar zor dışarıya attım"

Dükkan sahibi İsmail Yahşi, "İçerideki iş yerleri sahiplerinden biriyim. Yemek yedikten sonra birden dumanlar yükselmeye başladığını gördükten, kedimi dışarıya attım. Yangının benim 2-3 dükkan çaprazımda çıktığını fark ettim. İçeride bir ben vardım kardeşim vardı. Üst katta olan bir kişiyi daha çıkardılar" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bayrampaşa'da Sanayi Sitesinde Çıkan Yangınlar Sonucunda 5 İşçi Kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayrampaşa'da Sanayi Sitesinde Çıkan Yangınlar Sonucunda 5 İşçi Kurtarıldı - Son Dakika
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