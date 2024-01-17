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Bayrampaşa İşkent Sanayi Sitesinde Yangın: Kundaklama İddiası - Son Dakika
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Bayrampaşa İşkent Sanayi Sitesinde Yangın: Kundaklama İddiası

Bayrampaşa İşkent Sanayi Sitesinde çıkan yangında mahsur kalan 5 işçinin kurtarılmasının ardından kundaklama iddiası ortaya atıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin binaya girip çıktığı ve ardından dumanların yükseldiği görülüyor. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Bayrampaşa İşkent Sanayi Sitesinde Yangın: Kundaklama İddiası
17.01.2024 - 11:16,
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Bayrampaşa İşkent Sanayi Sitesinde önceki gün çıkan ve mahsur kalan 5 işçinin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığı yangında, kundaklama iddiası olduğu öne sürüldü. Olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlatırken, yangını çıkaran şüphelinin binaya girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yangın, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Uluyol Caddesinde bulunan İşkent Sanayi Sitesindeki iki farklı blokta meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre sitede bulunan bir bloktaki paletler yanmaya başlamış, yangını gören vatandaşlar durumu sağlık itfaiye ve polis ekiplerine haber vermişti. İtfaiye ekiplerinin yaptıkları çalışmada 5 işçi kurtarılırken, yaklaşık 1 saatlik çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangın tamamen söndürülmüştü.

Kundaklama iddiası

Sanayi sitesinde meydana gelen yangında kundaklama iddiası öne sürüldü. Yangının bir kişi tarafından çıkarıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde şüphelinin içeri girdiği anda elinde malzemelerle girip iki defa çıktığı görülüyor. Şüphelinin içeriden çıkmasının ardından da dumanlar yükseldiği güvenlik kamerasına yansıyor.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bayrampaşa İşkent Sanayi Sitesinde Yangın: Kundaklama İddiası - Son Dakika


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