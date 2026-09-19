Bebeği borç karşılığı aldığı öne sürülen M.K. adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika
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Bebeği borç karşılığı aldığı öne sürülen M.K. adli kontrolle serbest bırakıldı

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Bebeği borç karşılığı aldığı öne sürülen M.K. adli kontrolle serbest bırakıldı
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Sivas Divriği'de 11 aylık bebeği borç karşılığı aldığı öne sürülen M.K., jandarmadaki 2 günlük sorgunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.K'nin suçlamaları kabul etmediği ve iddiaları destekleyecek kanıt oluşmadığı belirtildi.

Sivas'ın Divriği ilçesinde 9 gündür aranan 11 aylık bebekle ilgili ailenin diğer çocuklarının iddiası üzerine, bebeği borç karşılığı aldığı ileri sürülerek gözaltına alınan M.K., jandarmada süren sorgu sürecinin tamamlanmasının ardından çıkartıldığı savcılıkla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sivas'ın Divriği ilçesi kırsalında hayvancılık yapan E.B., 10 gün önce jandarmayı arayarak 11 aylık bebekleri Büşra'nın kayıp olduğu ihbarında bulunmuştu. İhbar üzerine AFAD ve jandarma ekipleri kırsalda arama çalışması başlatmıştı. Aile ilk olarak bebeği yabani hayvanların kaçırmış olabileceğini ileri sürmüştü. Ailenin çelişkili açıklamaları üzerine ifadesi alınan anne E.B. (27), bebeğin para karşılığı babası tarafından satıldığını iddia etmiş, ardından ifade değiştirerek eşinin bebeği öldürdüğü iddiasında bulunmuştu. E.B., geçtiğimiz gece 5 kişiyle birlikte tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Öte yandan, ailenin diğer çocukları R.B. ve H.B., kardeşleri Büşra'nın, borca karşılık canlı olarak verildiğini iddia etti. Bu iddia üzerine bebeği aldığı ileri sürülen M.K., Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde gözaltına alınarak sorgulanmak üzeri Divriği'ye getirildi.

M.K., jandarmada 2 gün süren sorgulama sürecinin ardından savcılık kararı ile adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.K'nin ifadesinde suçlamaları kabul etmediği ve iddiaları destekleyecek kanıt oluşmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaDivriğiGüncelSivasSon Dakika

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