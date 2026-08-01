Bebeğin Babası 17 Yıl Sonra Yakalandı - Son Dakika
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Bebeğin Babası 17 Yıl Sonra Yakalandı

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Bandırma'da 2009'da ölü bulunan kız bebeğin babası, DNA incelemesiyle tespit edilip tutuklandı.

Bandırma'da 2009 yılında çöp konteynerinde poşet içerisinde ölü bulunan kız bebeğe ilişkin dosya, yeniden yürütülen soruşturmayla aydınlatıldı. Parmak izi ve DNA incelemeleri sonucu biyolojik baba olduğu belirlenen şüpheli, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 10 Mayıs 2009 tarihinde bir çöp konteynerinde poşet içerisinde ölü bulunan kız bebeğe ilişkin faili meçhul dosya, Emniyet Genel Müdürlüğü Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinesinde yeniden ele alındı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, bebeğin bulunduğu poşet üzerinde yapılan kriminal incelemede şüpheli U.C.'ye ait parmak izi tespit edildi. Soruşturma sürecinde tanık beyanları, ceza infaz kurumu ziyaretçi kayıtları, teşhis işlemleri ve Adli Tıp Kurumu tarafından gerçekleştirilen DNA incelemeleri birlikte değerlendirildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli U.C.'nin hayatını kaybeden kız bebeğin biyolojik babası olduğu belirlendi.

Toplanan deliller doğrultusunda gözaltına alınan U.C., "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Dosyada, bebeğin annesi daha önce yürütülen soruşturma kapsamında tespit edilmiş ve yargılama sonucunda 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak olaydaki babanın kimliği ve rolü, yürütülen yeni soruşturmayla 17 yıl sonra ortaya çıkarıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, faili meçhul suçların aydınlatılmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bebeğin Babası 17 Yıl Sonra Yakalandı - Son Dakika

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