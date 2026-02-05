200 sanıklı Aziz İhsan Suç örgütü davasında cumhuriyet savcısı 3 sanığın tahliyesini talep etti - Son Dakika
200 sanıklı Aziz İhsan Suç örgütü davasında cumhuriyet savcısı 3 sanığın tahliyesini talep etti

05.02.2026 11:23
Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğindeki suç örgütüne yönelik açılan davada, 200 sanığın yargılandığı duruşmada savcı, 3 tutuklu sanığın adli kontrolle tahliye edilmesini istedi. Davada tutuklu olan bazı belediye başkanları rüşvetle ihale süreçlerini organize etmekle suçlanıyor.

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 200 sanığın yargılandığı davada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, 3 tutuklu sanığın tahliyesini talep etti.

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından aralarında görevinden uzaklaştırılan tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, tutuklu Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile tahliye edilip görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin bulunduğu belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 200 sanık, 27 Ocak'ta ilk kez hakim karşısına çıkmıştı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce davanın görülmesine devam ediliyor.

Savcılık 3 sanığın tahliyesini talep etti

Duruşmada tutuklu sanıkların durumlarına ilişkin değerlendirmede bulunan cumhuriyet savcısı, görevlerinden uzaklaştırılan tutuklu sanıklar Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çalış, İSFALT Muhasebe Müdürü Oktay Aktaş ile Avcılar Belediyesi İhale Alma Yetkilisi İbrahim Koçyiğit'in tutuklulukta bulundukları süre göz önünde bulundurularak adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyelerini talep etti. Ayrıca savcılık, 30 sanığın üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti göz önünde bulundurularak adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağını belirterek, tutukluluk halinin devamını talep etti. Duruşma, savcılığın görüşüne karşı sanık avukatlarının savunmaları ile devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Savcısı, İhsan Aktaş, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

11:18
