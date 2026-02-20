Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 4'üncü hafta tamamlandı

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 200 sanığın yargılandığı davada, tutuksuz sanıkların savunmalarına devam edildi. Duruşma, 23 Şubat Pazartesi devam edecek. Bugünkü oturumun bitmesiyle yargılamanın 4'üncü haftası tamamlandı.

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından aralarında tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan sanıklar Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, tahliye edilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile tahliye edilip görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de bulunduğu belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 200 sanıklı davanın görülmesine devam ediliyor.

"Katıldığım ihalelerde takdir fiyatlandırmasında bulundurma gibi bir yetkim yok"

Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Kampüsünde görülen duruşma, tutuksuz sanıkların savunmaları ile sürdü. Savunma yapan Beşiktaş Belediyesi'nde Mali Üye olarak görev yapan tutuksuz sanık Hacı Ali Pota, "Kimsenin ihaleye katılmasını sağlamadım ve yaptığım işlemlerden dolayı kamuda herhangi bir zarar oluşturmadım, çıkar ve menfaat sağlamadım, üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü tutuksuz sanık İbrahim Bulucu ise, "1992 yılında, belediyenin mali hizmetler müdürlüğünde göreve başladım. İhale komisyon görevlisiyim. Katıldığım ihalelerde takdir fiyatlandırmasında bulundurma gibi bir yetkim yok, bu nedenle iddianamedeki üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Bizler sadece ihaleye girdiğimiz anda ihaleye girecek firmaları ve miktarı o anda öğreniriz. İhaleye hakim değiliz, eğitim almadık. Gelirle ilgili uzmanız. Mali hizmetler müdürlüğünde görevli olduğumuz için görevlendirdik. Görevi kabul etmeme gibi bir durumumuz olamazdı. Maaşımla geçinen bir memurum. İhale takdir komisyonunda yer almadığım için ihale fiyatını bilmem mümkün değildir. Beraatimi istiyorum" şeklinde konuştu.

Duruşma pazartesi gününe ertelendi

Beşiktaş Belediyesi İhale Komisyon Üyesi tutuksuz sanık Serpil Özden ise savunmasında, "Bir devlet memuru olarak ihale komisyonunda üyeysek bir inisiyatif alma yetkimiz yoktur. İhale komisyonu olarak katıldığım iş ve ihalelerde, iş ahlakını esas alarak hareket etmeye özen gösterdim. Bizlerin komisyon üyesi olarak ihalenin pazarlığa açık olup olmamasında yetkimiz yoktur. Bu sebeple ihaleye fesat karıştırdığıma dair bir tespitte bulunulması imkansızdır. İddianamede ileri sürülenin aksine, görevimle bağdaşmayan irade ve davranışım kesinlikle olmamıştır" dedi.

Duruşma, tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilmesi için 23 Şubat Pazartesi gününe ertelendi. Öte yandan, bugün tamamlanan oturum ile yargılamanın 4'üncü haftası tamamlandı. - İSTANBUL