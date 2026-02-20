Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 4'üncü hafta tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 4'üncü hafta tamamlandı

20.02.2026 13:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik davada, tutuksuz sanıkların savunmalarına devam ediliyor. Duruşma, 23 Şubat'ta devam edecek.

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 200 sanığın yargılandığı davada, tutuksuz sanıkların savunmalarına devam edildi. Duruşma, 23 Şubat Pazartesi devam edecek. Bugünkü oturumun bitmesiyle yargılamanın 4'üncü haftası tamamlandı.

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından aralarında tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan sanıklar Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, tahliye edilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile tahliye edilip görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de bulunduğu belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 200 sanıklı davanın görülmesine devam ediliyor.

"Katıldığım ihalelerde takdir fiyatlandırmasında bulundurma gibi bir yetkim yok"

Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Kampüsünde görülen duruşma, tutuksuz sanıkların savunmaları ile sürdü. Savunma yapan Beşiktaş Belediyesi'nde Mali Üye olarak görev yapan tutuksuz sanık Hacı Ali Pota, "Kimsenin ihaleye katılmasını sağlamadım ve yaptığım işlemlerden dolayı kamuda herhangi bir zarar oluşturmadım, çıkar ve menfaat sağlamadım, üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü tutuksuz sanık İbrahim Bulucu ise, "1992 yılında, belediyenin mali hizmetler müdürlüğünde göreve başladım. İhale komisyon görevlisiyim. Katıldığım ihalelerde takdir fiyatlandırmasında bulundurma gibi bir yetkim yok, bu nedenle iddianamedeki üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Bizler sadece ihaleye girdiğimiz anda ihaleye girecek firmaları ve miktarı o anda öğreniriz. İhaleye hakim değiliz, eğitim almadık. Gelirle ilgili uzmanız. Mali hizmetler müdürlüğünde görevli olduğumuz için görevlendirdik. Görevi kabul etmeme gibi bir durumumuz olamazdı. Maaşımla geçinen bir memurum. İhale takdir komisyonunda yer almadığım için ihale fiyatını bilmem mümkün değildir. Beraatimi istiyorum" şeklinde konuştu.

Duruşma pazartesi gününe ertelendi

Beşiktaş Belediyesi İhale Komisyon Üyesi tutuksuz sanık Serpil Özden ise savunmasında, "Bir devlet memuru olarak ihale komisyonunda üyeysek bir inisiyatif alma yetkimiz yoktur. İhale komisyonu olarak katıldığım iş ve ihalelerde, iş ahlakını esas alarak hareket etmeye özen gösterdim. Bizlerin komisyon üyesi olarak ihalenin pazarlığa açık olup olmamasında yetkimiz yoktur. Bu sebeple ihaleye fesat karıştırdığıma dair bir tespitte bulunulması imkansızdır. İddianamede ileri sürülenin aksine, görevimle bağdaşmayan irade ve davranışım kesinlikle olmamıştır" dedi.

Duruşma, tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilmesi için 23 Şubat Pazartesi gününe ertelendi. Öte yandan, bugün tamamlanan oturum ile yargılamanın 4'üncü haftası tamamlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İhsan Aktaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 4'üncü hafta tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu
Jutta Leerdam, 1 milyon dolar kazandıran kıyafetini satıyor Gelirini bakın ne yapacak Jutta Leerdam, 1 milyon dolar kazandıran kıyafetini satıyor! Gelirini bakın ne yapacak
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı.
Maça saatler kala İngiliz gazeteciden Fenerbahçe sözleri: Ona çok dikkat etmeliler Maça saatler kala İngiliz gazeteciden Fenerbahçe sözleri: Ona çok dikkat etmeliler
Alişan Ramazan’ın ilk gününde Umre’ye gitti Alişan Ramazan'ın ilk gününde Umre'ye gitti
Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi

14:23
Viral olan köy öğretmeni Videoyu izleyenler şaşırıyor
Viral olan köy öğretmeni! Videoyu izleyenler şaşırıyor
14:08
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor
14:03
ABD, İran’a saldırırsa neler olur İngilizler 7 olasılık sıraladı
ABD, İran'a saldırırsa neler olur? İngilizler 7 olasılık sıraladı
14:01
Skriniar’ın Sağ Kasığında Kısmi Yırtık
Skriniar'ın Sağ Kasığında Kısmi Yırtık
13:22
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı
13:14
Okulda cıva zehirlenmesi Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Okulda cıva zehirlenmesi! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 14:28:00. #7.11#
SON DAKİKA: Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 4'üncü hafta tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.