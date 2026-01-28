Aziz İhsan Aktaş duruşmasında ses ve görüntü alan şahıslara gözaltı talimatı - Son Dakika
Aziz İhsan Aktaş duruşmasında ses ve görüntü alan şahıslara gözaltı talimatı

28.01.2026 17:42
Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik davada duruşma salonunda yapılan ses ve görüntü kayıtları nedeniyle soruşturma başlatıldı. 200 sanığın yargılandığı davada, izleyicilerin sosyal medyada paylaştığı görüntüler tespit edildi.

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 200 sanığın yargılandığı davada, duruşma salonunda ses ve görüntü alarak sosyal medyada paylaşan şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından aralarında tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, tutuklu Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile tahliye edilip görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin bulunduğu belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik hazırlanan iddianame kapsamında, 200 sanık dün ilk kez hakim karşısına çıkmıştı.

Duruşma salonunda kayıt alındığı tespit edildi

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü 1 Nolu salonda görülen duruşmada, sanık, avukatlar ve basın mensuplarının yanı sıra çok sayıda siyasi isimlerin de aralarında bulunduğu izleyici de katıldı. Yargılama sırasında, ses ve görüntü alarak sosyal medyada paylaştığının belirlenmesi üzerine, şüphelilerin tespitine yönelik, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Emniyete talimat verildi

Başsavcılıkça, 'soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alma veya nakletme' suçundan başlatılan soruşturmada, şahısların tespitine yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İhsan Aktaş, 3. Sayfa, Suç

17:44
Taraftar tedirgin! Galatasaray'ın yeni yıldızı Kayserispor maçında yok
17:00
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı
16:44
Suriye lideri Şara Rusya'da! Putin'in mesajı köşeye sıkışan SDG'ye soğuk duş etkisi yaratacak
16:42
Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım
15:18
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor! Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
15:12
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
