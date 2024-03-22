Belediye otobüsünün çarptığı yerel sanatçı hayatını kaybetti
ANKARA - Ankara'da karşıdan karşıya doğru yürüyen yerel sanatçı Metin Çelik, belediye otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Kızılay Meydanı'nda yaşandı. Ankara'nın yerel sanatçılarından Metin Çelik, araçların geçişi esnasında karşıdan karşıya doğru yürümeye başladı. Bu sırada belediye otobüsü Çelik'e çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Metin Çelik'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ankara Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracıyla Çelik'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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