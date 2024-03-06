Beraber alkol aldığı aile dostunu öldüren sanığa müebbet hapis
KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde beraber alkol aldığı aile dostunu pompalı tüfekle ateş ederek öldüren sanık pişman olduğunu, olayın alkolün etkisiyle meydana geldiğini söylerken, mahkeme heyeti, sanığın müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
Mersincik Mahallesi Vişne Sokak'ta inşaat halindeki binada 13 Kasım 2022'de meydana gelen olayda, silah sesleri üzerine adrese giden polis ekipleri, Ahmet Zeki Eren'i kanlar içinde buldu. Pompalı tüfekle 4 el ateş edilen Eren'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Olaya ilişkin inceleme başlatan cinayet büro ekipleri, şüphelinin Sercan Yılmaz olduğunu belirledi. Sercan Yılmaz cinayet şüphelisi olarak, babası Nahit Yılmaz ile ablasının kayınpederi Murat Dilek ise delilleri yok etme şüphelisi olarak gözaltına alındı. İfadeleri sonrasında Sercan Yılmaz tutuklanırken, diğer 2 şüpheli ise serbest bırakıldı. Olayın meydana geldiği ofisin Sercan Yılmaz'ın kuzenine ait olduğu, Ahmet Zeki Eren'in ise şantiyede binanın çelik konstrüksiyon balkonunu yaptığı öğrenildi.
Müebbet hapis
Sercan Yılmaz hakkında "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme", Murat Dilek ve Nahit Yılmaz hakkında ise "Suç delillerini yok etme veya gizleme" suçundan açılan davanın duruşması, Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşmaya sanıklar tutuklu sanık Sercan Yılmaz, tutuksuz sanıklar Nahit Yılmaz, Murat Demir ve taraf avukatları katıldı. Söz hakkı verilen tutuklu sanık Sercan Yılmaz, pişman olduğunu, olayın alkolün etkisi ile meydana geldiğini belirtti.
Diğer sanıklar da suçlamayı kabul etmedi. Mahkeme heyeti, kasten öldürme suçundan Sercan Yılmaz'ın müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Ayrıca delilleri yok etme suçundan ise Sercan'ın babası Nahit Yılmaz'ın 6 ay, Murat Demir'in ise 5 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Beraber alkol aldığı aile dostunu öldüren sanığa müebbet hapis - Son Dakika
Bayrampaşa'da, kopyaladıkları telefon numarasıyla aradıkları kişilere kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 5 şüpheli tutuklandı. İstanbul Asayiş Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla ulaşıp kendilerini bankacı olarak tanıttıkları bir kişinin 100 bin lirasını dolandıran zanlılarla ilgili çalışma yürüttü. Şüphelilerin eski Galatasaray Kulübü yöneticisi, iş insanı Abdurrahim Albayrak'ın kişisel cep telefonu numarasını kopyaladıklarını ve mağdurları bu numarayla aradıklarını tespit eden ekipler, arama yapan kişilerin kimliklerini de belirledi. Esenyurt'ta 3 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüpheliler M.B.A. (23), Ö.C.K. (24), M.C.T. (23), G.G. (24) ve A.İ.M. (44) gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda ise 13 bilgisayar, 22 cep telefonu ve 43 bin 350 lira ele geçirildi. Emniyetteki sorgulamada, zanlılardan A.İ.M. hakkında 5 ayrı suç kaydı, 7 arama ve 18 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Albayrak'tan 'teşekkür' paylaşımı Öte yandan, telefon numarası kopyalanan iş insanı Albayrak, sosyal medya hesabından polislere teşekkür ettiği bir paylaşımda bulundu. Albayrak paylaşımında, 'Kişisel numaramı kopyalayıp, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan ve vatandaşlarımızı dolandırmaya çalışan suç örgütünü kısa sürede yakalayan başta İstanbul Emniyet Müdürümüz Zafer Aktaş, Asayiş Şube Müdürümüz Şinasi Yüzbaşıoğlu ve Dolandırıcılık Büro Amirliği personeline teşekkür ederim.' ifadesini kullandı.
Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, uygulama noktasında durdurdukları yolcu otobüsünde yapılan aramada, bir yolcunun ayağındaki alçının içerisinde 293,84 gram eroin ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yapılan operasyonda uyuşturucu imalatı yapan İ.A. isimli şahıs yakalandı. Operasyonda 10 kilogram kubar esrar, 454 kök kenevir ve birçok uyuşturucu madde imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, Polatlı ilçesinde 6 şüpheli şahsın satışa sunacağı bilgisi üzerine 1.2 milyon lira değerinde kaçak tütün ürünü ele geçirildi. Operasyonda, boş ve dolu makaronlar, sigara, tabanca ve fişekler bulundu.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde çöp dökme meselesi yüzünden çıkan kavgada bir şahıs, tüfekle bastığı dükkandaki 1 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve saldırgan yakalandı.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bulunan bir apartmanın 3. katından düşen M.H. isimli şahıs belinden yaralandı. Olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Emniyet ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.
Sizin düşünceleriniz neler ?