Bergama'da uyuşturucu hap ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Bergama'da uyuşturucu hap ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli tutuklandı

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Bergama\'da uyuşturucu hap ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli tutuklandı
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İzmir'in Bergama ilçesinde emniyet ekiplerinin denetiminde şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra nöbetçi mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Bergama ilçesinde emniyet güçlerince gerçekleştirilen denetimler sırasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde devriye ve denetim çalışmalarını sürdürürken. Araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyon kapsamında araçta bulunan U.Ç. (30) ve B.Y. (22) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bergama'da uyuşturucu hap ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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