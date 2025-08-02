Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi

Almanya'nın başkenti Berlin'de her hafta düzenlenen "Filistin ile dayanışma" gösterilerine bugün bir yenisi daha eklenirken, yüzlerce kişi, "Soykırımı durdurun", "Filistin asla yalnız yürümeyecek", "Özgür Filistin" dövizleri taşıdı.

Almanya'na başkenti Berlin'de yüzlerce kişi, her hafta düzenlenen "Filistin ile dayanışma" gösterilerine bir yenisini daha ekledi. Wittenbergplatz Meydanı'nda toplanan göstericiler, yanlarında getirdikleri tencere ve tavalara kaşıklarla vurarak Gazze'de yaşanan açlık krizine dikkati çekti. Ellerinde "Soykırımı durdurun", "Filistin asla yalnız yürümeyecek", "Özgür Filistin" dövizleri taşıyan göstericiler, sık sık İsrail ve Başbakan Binyamin Netanyahu aleyhine slogan attı. Filistin destekçileri, İsrail'e silah teslimatı yok", "Özgür Filistin Özgür Gazze" sloganlarıyla da İsrail'e destek veren Almanya hükümetine tepki gösterdi. Eylemciler, yanlarında getirdikleri boş tencereler, sürahi ve boş bardaklarla yiyecek ekmek ve içecek su bulamayan Filistinlilerin yaşadığı açlık krizine dikkat çekti.

Berlin Polisi İsraillileri korumak için barikat kurdu

Wittenbergplatz 3'te sakin devam eden eylemde tansiyon, karşı kaldırımda İsrail destekçilerinin provokatif eylemlerde bulunmasıyla yükseldi. Alman polisinin, İsrail destekçisi grubu korumak için Filistin destekçilerinin önüne demir barikatlar yerleştirmesi tepkileri artırdı. Filistin destekçileri, 10 kişiyi geçmeyen ve kendi eylem noktalarının 20 metre ötesinde bulunan İsraillileri korumak için demir bariyer yerleştiren Alman polisine tepki gösterdi. Polis ile Filistin destekçileri arasında yaşanan gerilimin ardından bazı göstericiler gözaltına alındı.

İsrail destekçileri dans etti

Filistin gösterisinde Gazze'de açlık çeken çocukların ve bebeklerin sesinin dinletildiği anlarda İsrail destekçisi gruptan bazılarının dans etmesi tepkilere neden oldu. Polis Filistin destekçilerinin büyük öfkesine neden olan İsrailli grubu korumak için önlerinde etten duvar ördü.

Gösteri yapılan konuşmaların ardından sona erdi. - BERLİN