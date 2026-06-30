Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü duruşmasında sanıkların mütalaaya karşı savunmalarının alınmasına devam edildi - Son Dakika
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Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü duruşmasında sanıkların mütalaaya karşı savunmalarının alınmasına devam edildi

30.06.2026 20:01
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Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütünün belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddiasıyla yargılanan 200 sanıklı davada, eski Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Gülal Erdovan Anıl, suçlamaları reddederek beraat talep etti.

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik 200 sanığın yargılandığı davada, eski Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Gülal Erdovan Anıl savunma yaptı. Anıl savunmasında, "Destek hizmetleri müdürü olarak kamu görevinin gereğini yerine getirmem atılı suçları işlediğimin kanıtı değildir. Ben ve arkadaşlarım yasaklı olduğu bilinen hiçbir firma ile sözleşme imzalamadık. Hiçbir yakınımız ihalelere katılmamıştır ya da hiç kimseden herhangi bir menfaat sağlamadık" dedi.

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından belediye başkanlarına rüşvet verilerek, ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 7'si tutuklu 200 sanığın 14 Mayıs günü cumhuriyet savcısı tarafından açıklanan mütalaaya karşı savunmalarının alınmasına devam ediliyor. Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanıklardan eski Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Gülal Erdovan Anıl, "İddia makamının mütalaasında suç örgütü üyesi olmadığımdan dolayı beraatıma karar verilmesi ve bazı eylemler yönünden tarafıma ceza verilmemesi yönündeki görüşüne aynen iştirak ediyorum. Sayın savcının tarafıma ceza isteminde bulunduğu tüm eylemlerde, isnat edilen tüm suçlamaları reddediyorum" dedi.

Anıl, savunmasının devamında, "Destek hizmetleri müdürü olarak kamu görevinin gereğini yerine getirmem, atılı suçları işlediğimin kanıtı değildir. Ben ve arkadaşlarım yasaklı olduğu bilinen hiçbir firma ile sözleşme imzalamadık. Ekonomik ve mali yeterliliği olmayan hiçbir firmanın teklifini değerlendirmedik. Kanunun maddelerinin dışına çıkmadık. Yaklaşık maliyetin gizliliğini asla ihlal etmedik. Hiçbir yakınımız ihalelere katılmamıştır ya da hiç kimseden herhangi bir menfaat sağlamadık" ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanık Fahri Aksoy da üzerine atılı hiçbir suçlamayı kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.

Duruşma, sanık avukatlarının savunmaları ile devam edilmek üzere yarına ertelendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beşiktaş Belediyesi, İhsan Aktaş, Politika, 3. Sayfa, Belediye, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü duruşmasında sanıkların mütalaaya karşı savunmalarının alınmasına devam edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü duruşmasında sanıkların mütalaaya karşı savunmalarının alınmasına devam edildi - Son Dakika
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