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Beşiktaş Gayrettepe'deki Yangında Hayatını Kaybedenlerin Apartman Yöneticisi Konuştu - Son Dakika
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Beşiktaş Gayrettepe'deki Yangında Hayatını Kaybedenlerin Apartman Yöneticisi Konuştu

Beşiktaş Gayrettepe\'deki Yangında Hayatını Kaybedenlerin Apartman Yöneticisi Konuştu

Beşiktaş Gayrettepe'de tadilat yapılan gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Yangından etkilenen apartmanın yöneticisi Şule Şeker, evde olmadığını ve evinin de yangından etkilendiğini belirtti. Şeker, gürültü konusunda şikayette bulunduklarını ancak çözüm alamadıklarını söyledi.

03.04.2024 10:38  Güncelleme: 10:41
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Beşiktaş Gayrettepe'de tadilat yapılan gece kulübünde 29 kişinin hayatını kaybettiği yangından etkilenen apartmanın yöneticisi Şule Şeker konuştu. Yangın sırasında evde olmadığını ve evinin de yangından etkilendiği söyleyen Şeker, "Biz her türlü başvuruda bulunduk. Gürültü için şikayet ettik. Hiç çözüm alamadık" dedi.

Beşiktaş Gayrettepe'de tadilat yapılan gece kulübünde 29 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin 9 kişi gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma da sürdürülüyor. Yangından etkilenen apartmanın yöneticisi Şule Şeker konuştu. Şeker, yangın sırasında evde olmadığını belirterek; gürültü konusunda şikayette bulunduklarını ancak çözüm alamadıklarını söyledi.

"Gürültü için şikayet ettik, hiç çözüm alamadık"

Yangından etkilenen apartmanın yöneticisi olan ve 3. katta oturan Şule Şeker, "Dün apartmanımızın eksi 3'üncü katındaki gece kulübünde elim bir kaza oldu. Apartmanımızdan ayrı ruhsatlandırılmış bir alan. Apartmanımızın onunla ilgili herhangi bir şekilde yaptırımı yok yapıldığı günden beri. Burası sinema salonu diye yapılmış bir yer. Uzun yıllar televizyon stüdyosu olarak kullanıldıktan sonra gece kulübü olarak işletildi. O tarihten itibaren apartman yönetimi istemedik. Gerekli başvurularda bulunduk ama yapıldı yani. Başvuruda bulunduk ama ruhsat ayrı bir şey. Bütün alan için 5 tane ayrı yer görünüyor. Apartman, gece kulübü, garaj, pasaj ve önündeki han. Birbirinin içine girmiş şekildeler. Kolon kesimi yok. Çünkü burası sinema salonu olarak yapıldı. Apartmanın üçte birlik kısmında kulüp var. 30 yıldır burada yaşıyorum. Biz her türlü başvuruda bulunduk. Gürültü için şikayet ettik. Hiç çözüm alamadık. Ben 3. katta oturuyordum. Burada değildim. Apartman görevlilerimizin hemen doğal gazı kesmişler. Elektriği kestiler. Hemen tahliye edilmişler. Bizim içeride tadilat olduğundan haberimiz vardı. Olmaması imkansız çivi çaksanız duyuluyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beşiktaş Gayrettepe'deki Yangında Hayatını Kaybedenlerin Apartman Yöneticisi Konuştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş Gayrettepe'deki Yangında Hayatını Kaybedenlerin Apartman Yöneticisi Konuştu - Son Dakika
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