Beşiktaş'ta Alzheimer hastası kadın yemek pişirirken yangına neden oldu - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Alzheimer hastası kadın yemek pişirirken yangına neden oldu

Beşiktaş'ta yaşayan Alzheimer hastası bir kadın, yemek pişirmek isterken ocağın parlamasıyla yangın çıkardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, kadın dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından mutfakta hasar meydana geldi ve inceleme başlatıldı.

08.03.2024 19:15
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Beşiktaş'ta Alzheimer hastası kadın yemek pişirirken yangına neden oldu

Yangını söndürmeye çalışırken dumandan etkilenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta iddiaya göre, Alzheimer hastası yaşlı kadın yemek pişirmek isteyince ocağın parlamasıyla yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, yangını söndürmek isterken dumandan etkilenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 12.00 sıralarında Beşiktaş Levazım Mahallesi Özlem Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre evde kızıyla yaşayan Alzheimer hastası Türkan Karaman evde tek olduğu sırada yemek pişirmeye çalıştı. Bir anda ocağın parlamasıyla yangın çıktı. Mutfağa hızla yayılan yangını gören komşular durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yaşlı kadının komşuları yoğun dumandan ve Karaman'ın evde tek olmasından dolayı büyük panik yaşadı.

Yangını ilk anda tek başına söndürmeye çalışan Karaman, yoğun dumandan etkilendi. Yangını hatırlamayan ve evden çıkmak istemeyen yaşlı kadını, komşularıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri ikna etti. Ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Karaman tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı. Mutfakta hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beşiktaş'ta Alzheimer hastası kadın yemek pişirirken yangına neden oldu - Son Dakika

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