Beşiktaş'ta çıkan yangın sonucu 29 kişi hayatını kaybetti, 8 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta çıkan yangın sonucu 29 kişi hayatını kaybetti, 8 şüpheli tutuklandı

Beşiktaş'ta tadilat yapılan bir gece kulübünde çıkan yangın sonucu 29 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak yürütülen soruşturmada 8 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

05.04.2024 17:41
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Beşiktaş'ta tadilat yapılan gece kulübünde çıkan yangın sonucu 29 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 8 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beşiktaş, Tutuklama, Suç, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beşiktaş'ta çıkan yangın sonucu 29 kişi hayatını kaybetti, 8 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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