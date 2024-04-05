Beşiktaş'ta tadilat yapılan gece kulübünde çıkan yangın sonucu 29 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 8 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Beşiktaş'ta çıkan yangın sonucu 29 kişi hayatını kaybetti, 8 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Burdur'un Bucak ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde eve sıçramadan söndürüldü. Yangın sonrası soğutma çalışmaları devam ediyor.
Çorlu-Çerkezköy yolu üzeri Velimeşe Mahallesi'nde bulunan mutfak süngeri üreten fabrikada çıkan yangın, ekiplerin 5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangın, şehrin her yerinden görülecek şekilde dumanlarla kaplandı. Fabrikada soğutma çalışmaları başlatıldı.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, trafik kurallarını ihlal eden motosikletlilere cezai işlem uygulandı. Yapılan çalışmalarda 61 sürücü denetlendi ve 41 sürücüye ceza kesildi.
Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Burdur'un Bucak ilçesinde saat 12.40 sıralarında M.O.'ya ait apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, evdeki eşyalar yanarak kül oldu.
Bolu Valisi Erkan Kılıç, Ramazan Bayramı tatili süresince Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda güvenliği sağlamak için ekiplerin 2 katına çıkarılacağını duyurdu. Bayram trafiği yoğunluğu için hazırlıkların başladığı Bolu Dağı Tüneli mevkisi ve Bolu geçişinde ekipler teyakkuza geçti. Vali Kılıç, vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını ve can güvenliği için hız limitlerine riayet etmelerini istedi. Bayram tatili boyunca bölgede 2 kat daha fazla personelin görev yapacağını belirten Vali Kılıç, kontrol noktalarının artırılacağını ve vatandaşların sürekli olarak uyarılacağını söyledi.
Çorlu-Çerkezköy yolu üzeri Velimeşe Mahallesi'nde mutfak süngeri üreten fabrikadaki yangın dron ile havadan görüntülendi. İtfaiye ekipleri yangının sündürülmesi için çalışmalarına devam ediyor.
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