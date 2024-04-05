Beşiktaş'ta çıkan yangın sonucu 29 kişi hayatını kaybetti, 8 şüpheli tutuklandı

Bolu Valisi, Bayram Tatili Boyunca Yol Güvenliğini Sağlamak İçin Ekipleri Artırıyor

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Ramazan Bayramı tatili süresince Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda güvenliği sağlamak için ekiplerin 2 katına çıkarılacağını duyurdu. Bayram trafiği yoğunluğu için hazırlıkların başladığı Bolu Dağı Tüneli mevkisi ve Bolu geçişinde ekipler teyakkuza geçti. Vali Kılıç, vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını ve can güvenliği için hız limitlerine riayet etmelerini istedi. Bayram tatili boyunca bölgede 2 kat daha fazla personelin görev yapacağını belirten Vali Kılıç, kontrol noktalarının artırılacağını ve vatandaşların sürekli olarak uyarılacağını söyledi.