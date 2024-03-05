Beşiktaş'ta Taksiciye Bin Lira Talep Eden Sürücü Yakalandı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Taksiciye Bin Lira Talep Eden Sürücü Yakalandı

Beşiktaş\'ta Taksiciye Bin Lira Talep Eden Sürücü Yakalandı

Beşiktaş'ta taksiye binerek Halkalı'ya gitmek isteyen müşterilerden taksimetre açmadan bin lira isteyen ve çıkan tartışmada yolcuları yolda indiren sürücü yakalandı. Sürücüye toplam 9 bin 574 TL trafik idari para cezası uygulanırken, ticari taksinin çalışma ruhsatı iptal edildi, araç ise trafikten men edildi.

05.03.2024 12:21  Güncelleme: 12:28
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Beşiktaş'ta taksiye binerek Halkalı'ya gitmek isteyen müşterilerden taksimetre açmadan bin lira isteyen ve çıkan tartışmada yolcuları yolda indiren sürücü yakalandı. Sürücüye toplam 9 bin 574 TL trafik idari para cezası uygulanırken, ticari taksinin çalışma ruhsatı iptal edildi, araç ise trafikten men edildi.

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda Beşiktaş Kuruçeşme'den taksiye binen yolcular, sürücüye Halkalı'ya gitmek istediklerini söylemiş, ardından taksi sürücüsü Halkalı'ya gidene kadar taksimetre açmak istemeyerek yolculardan bin lira talep etmişti. Bunun üzerine sinirlenen yolcular ile sürücü arasında tartışma başlamış, yaşanan tartışmanın ardından pişkin sürücü yolcuları yarı yolda indirerek ilerlemeye devam etmişti.

Sürücüye toplam 9 bin 574 TL trafik idari para cezası uygulandı, araç trafikten men edildi

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Beşiktaş'ta yolcuları taksimetre açmadan götürmek isteyen kişinin 34 TBH 87 plakalı ticari taksi sürücüsü H.E ekiplerimizce tespit edildi. Sürücü H.E'ye belediyeden alınması gereken çalışma ruhsatı olmadığı halde taşımacılık yapmaktan 6 bin 439TL ve taksimetre açmamaktan 3 bin 135 TL olmak üzere toplamda 9 bin 574 TL trafik idari para cezası uygulandı. 34 TBH 87 plakalı ticari taksinin çalışma ruhsatı iptal edilirken, araç trafikten men edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beşiktaş'ta Taksiciye Bin Lira Talep Eden Sürücü Yakalandı - Son Dakika

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