Beşiktaş\'ta yangın faciasında 8 cenaze yakınları tarafından teslim alındı

İsrail'de binlerce kişi Netanyahu hükümetini protesto ediyor

İsrail işgali altındaki Kudüs'te binlerce kişi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetini protesto ederek erken seçim çağrısıyla düzenlenen protestoya 3. gününde devam ediyor. Göstericiler, hükümeti savaşı kışkırtmakla suçlayarak istifa ve Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılmasını talep ediyor.