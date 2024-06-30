Besni'de Anız ve Bahçe Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Besni'de Anız ve Bahçe Yangını Kontrol Altına Alındı

Besni\'de Anız ve Bahçe Yangını Kontrol Altına Alındı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede bir bahçeye sıçradı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, çok sayıda meyve ağacı zarar gördü. Soruşturma devam ediyor.

30.06.2024 14:25
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen anız ve bahçe yangını korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Yukarı Sarhan Mahallesi'nde anız yangını meydana geldi. Orman İşletme Şefliği yakınlarında çıkan yangını fark eden görevliler alevlere müdahale etti. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede civardaki bir bahçeye sıçradı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda çok sayıda meyve ağacı zarar gördü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Besni'de Anız ve Bahçe Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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