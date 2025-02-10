Besni'de Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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Besni'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Besni\'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobillerin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı, soruşturma başlatıldı.

10.02.2025 12:06
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesinin İznik Köyü ile İzollu Köyü arasında 02 DH 546 plakalı otomobil ile 02 LC 432 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan Z.Ö., M.Ö. ve M.Ö. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Besni'de Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

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