Beyağaç\'ta Zincirleme Kaza: 1 Ölü

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DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Beyağaç ilçesinde 3 otomobil ve 1 motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, önceki gün akşam saatlerinde Beyağaç ilçesine bağlı Eşenler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Beyağaç – Eşenler karayolunda nedeni henüz belirlenemeyen kazada, 3 otomobil ve 1 motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda büyük bir maddi hasar meydana gelirken, motosiklet sürücüsü Ali Çalışkan olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden Ali Çalışkan'ın cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından mahalle mezarlığında sın yolculuğuna uğurlandı. Kazayla ilgili olarak gözaltına alınan araç sürücüleri, jandarmadaki ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan sürücüler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - DENİZLİ