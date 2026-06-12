Beyaz Et Sektörüne Operasyon: 32 Gözaltı - Son Dakika
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Beyaz Et Sektörüne Operasyon: 32 Gözaltı

12.06.2026 10:16
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Adalet Bakanı Gürlek'in açıklamasına göre, beyaz et sektöründe 32 kişi gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, beyaz et sektörüne yönelik yürütülen soruşturmada bazı şirketlere denetim kayyımı atandığını ve 32 şüphelinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Edinilen bilgiye göre, Banvit CEO'su T.G., Lezita Genel Müdür Yardımcısı M.H. Aspiliç Yönetim Kurulu Başkanı G.Y., dahil olmak üzere 32 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca denetim kayyımı atanan şirketler ortaya çıktı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, beyaz et sektörüne yönelik gerçekleştirilen operasyona ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Gürlek, beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışlarına ve tüketici mağduriyetine yol açtığı değerlendirilen eylemlere yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 8 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini kaydetti. Bakan Gürlek, soruşturma kapsamında milletin temel gıda tedarik zincirinin kesintiye uğramaması ve ticari faaliyetlerin hukuka uygun, şeffaf ve denetlenebilir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla bazı şirketlere denetim kayyımı atandığını ifade etti.

Edinilen bilgiye göre, Banvit CEO'su T.G., Banvit Muhasebe Müdürü E.K., Banvit Finans Yöneticisi L.A., Akpiliç Yönetim Kurulu Başkanı M.F.A., Bakpiliç Şirket Ortağı B.B., Aspiliç Yönetim Kurulu Başkanı G.Y., Aspiliç Genel Müdür Yardımcısı A.Y.K., Erpiliç Yönetim Kurulu Başkanvekili M.E., Gedik Pazarlama Müdürü N.Ö., Orvital Yönetim Kurulu Başkanı B.T., Lezita Genel Müdür Yardımcısı M.H.'nin de içerisinde bulunduğu 32 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulandı.

Öte yandan, Ankara'da AS Ofis Damızlık Yumurta A.Ş., Bakpiliç Entegre Tavukçuluk Anonim Şirketi bulunurken, İstanbul'da Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş. ile Orvital Organik Gıda şüpheli firma olarak kayda geçti. Balıkesir'de Banvit ile Bupiliç, Bolu'da Akpiliç, Erpiliç, Uşak'ta Gedik tavukçuluk, Samsun'da Ay-Pi Tavukçuluk, İzmir'de Lezita Gıda'nın da aralarında bulunduğu 13 beyaz et firmasına denetim kayyımı atandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Operasyon, 3. Sayfa, Ekonomi, Gürlek, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beyaz Et Sektörüne Operasyon: 32 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Gülen Ece Çınar Gülen Ece Çınar:
    yani bu operasyon güzel ama ?? böyle büyük şirketlerin üzerine gitmek çok da kolay değildir ?? umarım sonuna kadar devam edilir diye düşünüyorum ?? tüketici mağdur olmaktan kurtulsun artık ?? gıda güvenliği çok önemlidir 0 0 Yanıtla
  • Funda Gönültaş Funda Gönültaş:
    avrupada böyle şeyler olmuyo çünkü düzenli denetim var bizde hep kriz sonrası müdahale ediliyo 0 0 Yanıtla
  • Funda Akkıran Funda Akkıran:
    işte böyle yapılır birader fiyatları düşürmek için elini taşın altına koyman lazım bu operasyon tam zamanında geldi çünkü tavuk fiyatları gökyüzüne çıkmıştı 0 0 Yanıtla
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