Beyin Kanaması Geçiren Kadın Helikopterle Kurtarıldı - Son Dakika
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Beyin Kanaması Geçiren Kadın Helikopterle Kurtarıldı

Beyin Kanaması Geçiren Kadın Helikopterle Kurtarıldı
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Siirt'te beyin kanaması geçiren kadın, kara yolunun erişilemediği bölgeden helikopterle hastaneye sevk edildi.

Siirt'in Şirvan ilçesinde beyin kanaması geçiren 47 yaşındaki kadın, kara ulaşımının bulunmadığı bölgeden ambulans helikopterle alınarak, hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Şirvan ilçesine bağlı Yayladağı Yaylası'nda yaşayan 47 yaşındaki H.K., hipertansiyon nedeniyle beyin kanaması geçirdi. İhbar üzerine bölgeye UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kara ulaşımının bulunmaması nedeniyle Komuta Kontrol Merkezi'nden hava ambulansı talep edildi. Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopter bölgeye iniş yaparken, jandarma ekiplerinin desteğiyle hasta güvenli şekilde helikoptere ulaştırıldı. Ambulans helikopterle Siirt'e getirilen hasta, burada 112 Acil Sağlık ekiplerince alınarak, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Ulaşım, Şirvan, Siirt, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beyin Kanaması Geçiren Kadın Helikopterle Kurtarıldı - Son Dakika

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