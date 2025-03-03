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Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

İSTANBUL - "İhaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş dahil 18 şüpheli tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

"İhaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in aralarında bulunduğu 22 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifadeleri alınan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş dahil 18 şüpheli tutuklanmaları talebiyle Beykoz Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi.

Öte yandan, 4 şüpheli halkında adli kontrol talebinde bulunuldu.