Beykoz'da 7 katlı iş yerinin 4. katında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü - Son Dakika
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Beykoz'da 7 katlı iş yerinin 4. katında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Beykoz\'da 7 katlı iş yerinin 4. katında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü
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Beykoz Kavacık'ta bir iş yerinin 4. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Beykoz'da bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 22.30 sıralarında Kavacık Mahallesi Yayabeyi Sokak'ta bulunan 7 katlı bir iş yerinin 4. katında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alarak söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

İnceleme, 3. Sayfa, Kavacık, İtfaiye, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beykoz'da 7 katlı iş yerinin 4. katında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beykoz'da 7 katlı iş yerinin 4. katında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü - Son Dakika
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