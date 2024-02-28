Beykoz'da fabrika yangını: Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor - Son Dakika
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Beykoz'da fabrika yangını: Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor

Beykoz'da bulunan 6 katlı bir fabrikada çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Yangın kısa sürede tüm fabrikayı sardı ve fabrika kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

28.02.2024 19:08  Güncelleme: 19:11
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Beykoz'da fabrika yangını: Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor

İSTANBUL - Beykoz'da 6 katlı fabrikada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm fabrikayı sardı. Çıkan yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken fabrika kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Beykoz Örnekköy Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada çıktı. Edinilen bilgiye göre 6 katlı fabrikanın üst katında başlayan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Yükselen yoğun duman ve alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlem alırken itfaiye ekipleri ise çıkan yangına müdahale etmeye başladı. Yangın çıktığı esnada içeride bulunan işçiler kendi imkanlarıyla fabrikayı boşalttı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonrası yangın kontrolü altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken fabrika kullanılamaz hale geldi. Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Olay, İstanbul, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beykoz'da fabrika yangını: Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor - Son Dakika

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