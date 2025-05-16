Devlet hastanesinin bahçesinde husumetlisini vurdu - Son Dakika
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Devlet hastanesinin bahçesinde husumetlisini vurdu

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Alacak-verecek meselesi nedeniyle husumetli olan taraflar Beylikdüzü Devlet Hastanesi bahçesinde tartışmaya başladı. Tartışmada husumetlilerden biri diğerine silahla art arda ateş etti. Saldırgan kısa sürede yakalanırken yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor.

16.05.2025 11:37
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Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nin bahçesinde saat 17.30'da tedavi için hastaneye gelen A.M. ile alacak-verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu S.K. karşılaşarak tartışmaya başladı.

Devlet hastanesinin bahçesinde husumetlisini vurdu

HASTANE BAHÇESİNDE SİLAH SESLERİ

Tartışmanın büyümesiyle yanında bulunan silahı çıkaran S.K., A.M.'ye art arda ateş etti. Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli polis ve jandarma ekiplerince yakalanarak polis merkezine götürülürken yaralanan A.M. hastanede tedavi altına alındı. Ekiplerin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

Devlet hastanesinin bahçesinde husumetlisini vurdu
Devlet hastanesinin bahçesinde husumetlisini vurdu
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Devlet hastanesinin bahçesinde husumetlisini vurdu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ali Kırısak:
    Adamların isimlerinin kısaltmları bile tehlikeli :)) 0 0 Yanıtla
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