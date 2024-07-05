Beylikdüzü - Haramidere mevkiinde kontrolden çıkan tır köprüye ve aydınlatma direğine çarptı
D100 Beylikdüzü - Haramidere mevkiinde kontrolden çıkan bir tır, önce köprünün ayağına çarptı ve ardından aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, tırda maddi hasar meydana geldi.
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5.07.2024 19:52:18. #1.12#
SON DAKİKA: Beylikdüzü - Haramidere mevkiinde kontrolden çıkan tır köprüye ve aydınlatma direğine çarptı - Son Dakika
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