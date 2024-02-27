Beylikdüzü'nde Arabanın Kaputuna Yatarak Şaka Yapan Genç Tehlikeli Anlar Yaşadı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Arabanın Kaputuna Yatarak Şaka Yapan Genç Tehlikeli Anlar Yaşadı

Beylikdüzü\'nde Arabanın Kaputuna Yatarak Şaka Yapan Genç Tehlikeli Anlar Yaşadı

Beylikdüzü'nde bir genç, arkadaşlarıyla eğlenmek için aracın kaputuna yattı. Ancak sürücünün gaza basmasıyla genç neye uğradığını şaşırdı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

27.02.2024 12:09
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Beylikdüzü'nde arabanın kaputuna yatarak arkadaşlarına şaka yapmak isteyen genç, sürücünün gaza basmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Yaşanan o tehlikeli eğlence ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde yaşandı. 3 arkadaş arasında yaşanan olayda bir genç, şaka yapmak için aracın kaputuna yattı. Bu durum üzerine arkadaşları ile eğlenmek isteyen gençler, gaza bastı. Seyir halindeki aracın kaputunda kalan genç neye uğradığını şaşırırken, bağırarak arkadaşlarından durmasını istedi. Gençlerin bu tehlikeli oyunu ise cep telefonunu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü'nde Arabanın Kaputuna Yatarak Şaka Yapan Genç Tehlikeli Anlar Yaşadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde Arabanın Kaputuna Yatarak Şaka Yapan Genç Tehlikeli Anlar Yaşadı - Son Dakika
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