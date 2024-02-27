Beylikdüzü\'nde Arabanın Kaputuna Yatarak Şaka Yapan Genç Tehlikeli Anlar Yaşadı

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Beylikdüzü'nde arabanın kaputuna yatarak arkadaşlarına şaka yapmak isteyen genç, sürücünün gaza basmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Yaşanan o tehlikeli eğlence ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde yaşandı. 3 arkadaş arasında yaşanan olayda bir genç, şaka yapmak için aracın kaputuna yattı. Bu durum üzerine arkadaşları ile eğlenmek isteyen gençler, gaza bastı. Seyir halindeki aracın kaputunda kalan genç neye uğradığını şaşırırken, bağırarak arkadaşlarından durmasını istedi. Gençlerin bu tehlikeli oyunu ise cep telefonunu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL