Beylikdüzü\'nde boya atölyesinde yangın çıktı

Beylikdüzü'nde boya atölyesinde korkutan yangın

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde bulunan bir sanayi sitesindeki boya üretimi yapılan işyerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, saat 21.00 sıralarında Yakuplu Mahallesi Birlik Caddesi'nde bulunan sanayi sitesinde meydana geldi. 3 katlı binanın üçüncü katındaki boya üretimi yapılan bir işyerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İşyerinden yoğun duman yükselmesi üzerine ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.